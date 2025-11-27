Морпехи Севфлота отработали штурм зданий и отточили навыки стрельбы

Морские пехотинцы Северного флота отработали элементы штурма зданий и навыки стрельбы из разных видов вооружения в рамках очередного тренировочного цикла, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, именно подготовка к ведению современного боя стала важным направлением занятий, которые проводят инструкторы - участники СВО.

В министерстве отметили, что военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации. Более 3 800 бойцов соединения награждены государственными наградами, а трое удостоены звания Героя России. Подготовка проходит на специализированном тренировочном комплексе.

Морпехи отрабатывают действия в городской застройке - занятие круговой обороны, перемещение по коридорам, зачистку помещений и работу в малых группах. Инструктор с позывным Орк подчеркнул, что программа строится на основании реального боевого опыта.

«Стараемся дать как можно больше нового опыта, который мы получаем в ходе специальной военной операции», - сказал Орк.

Кроме тактики в застроенной местности, бойцы выполняют упражнения по стрельбе из автоматов, пулеметов, РПГ и гладкоствольных ружей. Отрабатываются стрельба из различных положений, подготовка вооружения и обслуживание.

Отдельный блок занятий посвящен противодействию беспилотникам и использованию собственных БПЛА - навыкам, которые являются обязательными в современной боевой работе.

Накануне на Северном флоте увековечили память Героя России старшего сержанта Романа Манкевича. Его имя присвоили противодиверсионному катеру П-371 Кольской флотилии разнородных сил. Торжественная церемония состоялась в преддверии 320-й годовщины морской пехоты России под руководством начальника штаба Северного флота вице-адмирала Эдуарда Михайлова.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.