За ночь над регионами России сбили 118 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь с 23.00 до 08.30 по московскому времени российские силы ПВО уничтожили 118 украинских беспилотных средств. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«52 БПЛА - над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении ведомства.

Больше всего беспилотников сбили над Белгородской областью. Над Курской областью силы ПВО перехватили 26 дронов, 18 - над Самарской областью. Над Краснодарским краем и Брянской областью уничтожили по шесть украинских БПЛА.

В Минобороны РФ добавили, что по два дрона сбили над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями. По одному беспилотнику ликвидировали над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями. Также один БПЛА российские силы ПВО перехватили над акваторией Черного моря.

Ранее, в ночь на 26 ноября, системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на территорию России. Всего было ликвидировано 33 дрона, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего БПЛА (13) сбили над Белгородской областью.