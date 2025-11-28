МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над регионами России за ночь уничтожили 136 дронов ВСУ

Над Ростовской областью за ночь сбили 46 дронов.
Екатерина Пономарева 28-11-2025 08:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью отразили атаку ВСУ над регионами РФ. Они сбили 136 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«46 - над территорией Ростовской области, 30 - над территорией Саратовской области», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 29 БПЛА перехватили над Республикой Крым, 12 - над Черным морем. Силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью и пять - над Волгоградской областью.

В Минобороны России добавили, что по два украинских беспилотника перехватили над Воронежской областью, Московским регионом и Азовским морем. Еще по одному беспилотному летательному аппарату ликвидировано над Курской и Калужской областями.

За ночь на 27 ноября российские силы ПВО уничтожили 118 дронов, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Белгородской области сбили 52 БПЛА. Над Курской областью силы ПВО перехватили 26 беспилотников, 18 - над Самарской областью.

#Минобороны #армия #бпла #беспилотники #ВСУ #дроны
