МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Новобранцы РВСН в Сибири присягнули на верность Отечеству

Молодые ракетчики произнесли клятву на верность Родине.
21-11-2025 05:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Сибири состоялась торжественная присяга новобранцев Ракетных войск стратегического назначения. Кадрами столь важного для каждого молодого военнослужащего события поделились в Министерстве обороны Российской Федерации.

Пополнение в рядах РВСН произошло в Новосибирском и Барнаульском ракетных соединениях. Молодые ракетчики, в присутствии своих командиров, ветеранов боевых действий и, конечно же, родных и близких, произнесли клятву на верность Родине. В торжественной обстановке новобранцы поклялись свято соблюдать Конституцию родной страны, четко следовать уставу и беспрекословно выполнять приказы командования при выполнении своего воинского долга. Юноши встали на путь мужества, защиты свободы и независимости своего народа и Отечества.

Перед принятием присяги новобранцы целый месяц проходили курс общевойсковой подготовки, учили положения устава и готовились выполнять обязанности военнослужащих. Более того, юные бойцы изучали основы обращения с огнестрельным оружием и знакомились с историей и боевыми традициями прославленных ракетных соединений. Примечательно, что торжественное событие почти совпало с «Днем военной присяги», который отмечается 21 ноября.

Весной этого года торжественную присягу приняли новобранцы спортивных рот. Церемония прошла на базе крытого комплекса ЦСКА. В ней принял участие Юнус-Бек Евкуров. Замминистра обороны призвал новобранцев возрождать традиции армейского клуба и равняться на его прославленных спортсменов.

Материал подготовили Николай Баранов и Тимур Юсупов

#армия #Минобороны России #Присяга #новобранцы #военные РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 