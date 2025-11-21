Новобранцы РВСН в Сибири присягнули на верность Отечеству

В Сибири состоялась торжественная присяга новобранцев Ракетных войск стратегического назначения. Кадрами столь важного для каждого молодого военнослужащего события поделились в Министерстве обороны Российской Федерации.

Пополнение в рядах РВСН произошло в Новосибирском и Барнаульском ракетных соединениях. Молодые ракетчики, в присутствии своих командиров, ветеранов боевых действий и, конечно же, родных и близких, произнесли клятву на верность Родине. В торжественной обстановке новобранцы поклялись свято соблюдать Конституцию родной страны, четко следовать уставу и беспрекословно выполнять приказы командования при выполнении своего воинского долга. Юноши встали на путь мужества, защиты свободы и независимости своего народа и Отечества.

Перед принятием присяги новобранцы целый месяц проходили курс общевойсковой подготовки, учили положения устава и готовились выполнять обязанности военнослужащих. Более того, юные бойцы изучали основы обращения с огнестрельным оружием и знакомились с историей и боевыми традициями прославленных ракетных соединений. Примечательно, что торжественное событие почти совпало с «Днем военной присяги», который отмечается 21 ноября.

Весной этого года торжественную присягу приняли новобранцы спортивных рот. Церемония прошла на базе крытого комплекса ЦСКА. В ней принял участие Юнус-Бек Евкуров. Замминистра обороны призвал новобранцев возрождать традиции армейского клуба и равняться на его прославленных спортсменов.

Материал подготовили Николай Баранов и Тимур Юсупов