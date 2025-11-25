МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликованы кадры старта ракеты-носителя «Ангара-1.2»

Космические аппараты в интересах Минобороны РФ успешно выведены на целевые орбиты.
Ян Брацкий 25-11-2025 20:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры успешного пуска ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Ракета оторвалась от стартового стола 25 ноября, в 16 часов 42 минуты (мск).

«Боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Сразу после старта, ракету-носитель приняли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова. Позже стало известно об успешном выведении космических аппаратов на целевые орбиты.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме, отметили в Минобороны РФ. Ранее Минобороны России показывало кадры красивого ночного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б». В тот раз все также происходило на территории Государственного испытательного космодрома МО РФ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Плесецк #ВС РФ #«Ангара-1.2»
