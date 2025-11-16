Состоялась XI научно-практическая конференция «Армия и общество»

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась XI Межведомственная научно-практическая конференция «Армия и общество», в ходе которой обсуждались новые подходы развития системы межведомственного взаимодействия в интересах укрепления обороны государства. Об этом сообщает МО РФ.

Отмечено, что конференция прошла под руководством начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Станислава Гаджимагомедова. В мероприятии приняли участие представители субъектов Российской Федерации, органов государственной власти, центральных органов военного управления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций, военных и гражданских учебных заведений, государственных фондов и общественных организаций.

«Совместно с оборонно-промышленным комплексом принимаются действенные меры по наращиванию производства военной продукции, включая новые и особо востребованные образцы вооружения и военной техники. Военными строителями в координации с коллегами из других ведомств возведены и отремонтированы сотни важных объектов социальной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения», – сказал начальник Национального центра управления обороной России.

Он подчеркнул, что российским оборонным ведомством совместно с рядом федеральных органов и региональными властями активно реализуется широкий спектр мер социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей в беззаявительном режиме, а также в межведомственном формате решается много других важнейших задач.

В ходе конференции также состоялось награждение должностных лиц органов государственной, исполнительной власти Российской Федерации, предприятий промышленности и общественных организаций почетными кубками и ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Национальном центре управления обороной РФ министр обороны России Андрей Белоусов встретился с зампредседателя Центрального военного совета КНР. Китайскую делегацию встретили с участием роты почетного караула и военным оркестром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.