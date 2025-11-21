МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ нанесли 6 групповых и массированный удар по объектам на Украине

Удары наносились в период с 15 по 21 ноября в ответ на террористические атаки противника по гражданским объектам на территории России.
21-11-2025 13:22
Минобороны России сообщило о нанесении шести групповых и одного массированного удара по объектам Украины. Уточняется, что эти удары наносились в период с 15 по 21 ноября. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что удары нанесены в ответ на террористические атаки противника. Они предпринимались неприятелем, который целился по гражданским объектам на территории РФ. 

Отмечено, что в результате российских ударов удалось поразить предприятия военной промышленности Украины, а также объекты топливно-энергетического комплекса противника, которые обеспечивали работу вражеского ВПК. 

Помимо этого, удалось поразить транспортную инфраструктуру, которую киевский режим использовал в интересах ВСУ. Пострадали и вражеские места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА противника. Поражались и пункты временной дислокации боевиков, украинских националистов и иностранных наемников. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

