Пленный рассказал о схеме «откупа» от службы в ВСУ

Украинец резко высказался о коррупции в украинских подразделениях. По его словам, некоторые военнослужащие могли уйти домой, если передавали свои зарплатные банковские карты командирам.
21-11-2025 18:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий 42-й бригады ВСУ Александр Бойчук, плененный на Красноармейском направлении, сообщил о коррупционных схемах внутри украинских подразделений. Запись с соответствующими утверждениями пленного опубликовало Министерство обороны РФ.

«Есть такие, кто как бы служат - карточку банковскую оставили командиру, а сами сидят дома. А командир проводит все как положено и деньги их получает на себя», - признался Бойчук.

Пленный также заявил, что сотрудники ТЦК и полицейские вымогают деньги у задержанных мужчин под угрозой отправки на передовую.
Группа, в составе которой находился Бойчук, была захвачена почти сразу после прибытия на позиции в районе Красноармейска. Он утверждает, что российские военнослужащие предоставили питание и оказали медицинскую помощь, тогда как украинские беспилотники, по его словам, атаковали позиции, где находились пленные.

Бойчук рассказал, что был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования и направлен в учебное подразделение, где, по его словам, готовили к работе с иностранным вооружением. Также он заявил, что видел в учебке иностранных наемников, находившихся в более комфортных условиях.

Он добавил, что материальная помощь, поступающая Украине от иностранных государств, не доходит до рядовых военнослужащих.
Ранее другой пленный рассказал, что у украинских подразделений, удерживавших позиции под Красноармейском, полностью отсутствовала эвакуация раненых, а бойцам приходилось выживать без воды, еды и боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #красноармейск #Пленные боевики #Александр Бойчук
