Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Радостное в Днепропетровской области. Об этом говорится в еженедельной сводке Минобороны России. Ведомство уточняет, что подразделения группировки войск «Восток» завершили действия по занятию населенного пункта и продолжают продвижение.

Также министерство сообщило, что группировка войск «Запад» завершила освобождение Купянска в Харьковской области. По данным ведомства, российские силы продолжают уничтожать украинские подразделения, оказавшиеся на левом берегу реки Оскол.

На Донецком направлении, в частности в Красноармейске, штурмовые группы 2-й армии продолжают действовать против окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также в западной промышленной зоне. Параллельно ведется зачистка населенного пункта Ровное.

С 15 по 21 ноября, по данным Минобороны, украинские силы в районах Красноармейска и Димитрова потеряли свыше 1 700 военнослужащих, а также танки, десятки единиц бронетехники, автомобили и артиллерийские системы.

Ведомство также сообщило о серии ударов по объектам украинской инфраструктуры. Как утверждается, в ответ на атаки по гражданским объектам в России были нанесены один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям оборонной промышленности, объектам ТЭК, транспортной инфраструктуре, а также по местам сборки, подготовки и хранения ударных БПЛА и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.