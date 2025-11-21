«Град» стер с лица земли украинский пункт управления БПЛА

Расчет реактивных систем залпового огня «Град» 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА. Кадры работы наших военных показало Министерство обороны Российской Федерации.

Вражеское расположение было обнаружено нашими бойцами с помощью разведывательных беспилотников. Получив координаты, расчет РСЗО немедленно выехал на позиции.

«Сегодня поступил сигнал - пункт управления противника обнаружен был. Быстро выехали, четко и слаженно отработали по цели, цель была уничтожена», - поделился деталями проделанной работы командир машины БМ-21 с позывным Балу.

На видео с места событий видно, что перед выходом на позиции бойцы постов воздушного наблюдения внимательно следят за небом, чтобы не пропустить ни один вражеский дрон. Именно от них зависит безопасность расчета и успех всей операции. В результате работа была выполнена в лучшем виде - РСЗО плотным огнем накрыли вражеский пункт управления БПЛА, уничтожив не только технику, но и живую силу противника.

Наши доблестные артиллеристы работают на всех направлениях специальной военной операции. Так, бойцы алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанесли прицельный залповый удар из РСЗО «Град» по скоплению живой силы и техники формирований ВСУ на Красноармейском направлении, полностью уничтожив выявленные цели.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.