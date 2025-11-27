Белоусов обсудил военное сотрудничество с коллегой из Киргизии

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился в Бишкеке с министром обороны Киргизии Русланом Мукамбетовым. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Мы стоим перед очень серьезными вызовами, связанными со стабильностью ситуации в Центральной Азии, в мире в целом. И наша с вами общая ответственность - обеспечить стабильность, безопасность в этом регионе», - заявил министр.

Он подчеркнул, что это задача, поставленная лидерами стран, и ее необходимо реализовывать максимально эффективно.

Глава российского оборонного ведомства также заявил о важности «сверить часы» по широкому спектру вопросов, учитывая многолетний опыт взаимодействия между военными структурами двух стран.

Со своей стороны Руслан Мукамбетов сообщил, что в текущем году было проведено значительное число мероприятий как в рамках ОДКБ, так и по линии двустороннего военного сотрудничества. Он отметил, что президенты России и Киргизии определили ключевые направления взаимодействия, и подчеркнул необходимость неукоснительного выполнения этих решений.

Мукамбетов добавил, что совместные мероприятия прошли на высоком уровне и были направлены на укрепление безопасности двух государств, включая мероприятия на территории стран-участниц ОДКБ.

По итогам переговоров стороны утвердили план сотрудничества между оборонными ведомствами России и Киргизии на 2026 год.

Ранее Белоусов принял участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.