Путин предложил запустить программу перевооружения сил ОДКБ

Президент России Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил ОДКБ современными образцами российского вооружения. Об этом он заявил на заседании Совета коллективной безопасности организации в расширенном составе.

«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники», - сказал глава государства.

По словам президента, речь идет об оснащении стран-участниц техникой и вооружением, которые продемонстрировали эффективность в условиях реальных боевых действий. Путин также отметил необходимость уделить отдельное внимание развитию авиационных сил ОДКБ и совершенствованию системы противовоздушной обороны.

Глава государства добавил, что значительный объем работы предстоит провести по улучшению механизмов применения миротворческих контингентов организации.

Россия, подчеркнул он, рассматривает развитие сотрудничества в военной сфере как один из ключевых приоритетов своего председательства в ОДКБ в 2026 году. Особый акцент планируется сделать на углублении кооперации предприятий ОПК стран-участниц.