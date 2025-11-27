МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин предложил запустить программу перевооружения сил ОДКБ

Глава государства выступил на заседании Совета коллективной безопасности организации в Бишкеке.
Андрей Аркадьев 27-11-2025 10:44
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил запустить масштабную программу оснащения коллективных сил ОДКБ современными образцами российского вооружения. Об этом он заявил на заседании Совета коллективной безопасности организации в расширенном составе.

«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники», - сказал глава государства.

По словам президента, речь идет об оснащении стран-участниц техникой и вооружением, которые продемонстрировали эффективность в условиях реальных боевых действий. Путин также отметил необходимость уделить отдельное внимание развитию авиационных сил ОДКБ и совершенствованию системы противовоздушной обороны.

Глава государства добавил, что значительный объем работы предстоит провести по улучшению механизмов применения миротворческих контингентов организации.

Россия, подчеркнул он, рассматривает развитие сотрудничества в военной сфере как один из ключевых приоритетов своего председательства в ОДКБ в 2026 году. Особый акцент планируется сделать на углублении кооперации предприятий ОПК стран-участниц.

#армия #Владимир Путин #одкб
