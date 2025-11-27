В Севастополе наградили отличившихся в зоне СВО «черных беретов»

В Севастополе сегодня чествуют «черных беретов» по случаю 320-летия со дня образования морской пехоты. В Крыму базируется 810-я гвардейская орденов Ушакова и Жукова бригада морской пехоты. С этим соединением неразрывна связана история города-героя и всего полуострова. Воины-черноморцы, как и их боевые товарищи с других флотов, достойно выполняют задачи в зоне спецоперации, покрыв себя славой в Крынках, Работино и Курской области.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил морпехов с праздником и вручил им государственные награды. Он отметил, что черноморские морские пехотинцы - настоящий символ мощи нашего флота, и пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, стойкости духа и скорейшей победы.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов морской пехоты. Глава оборонного ведомства отметил, что морпехов всегда отличали мужество, высокое боевое мастерство, особая стойкость. В годы Великой Отечественной войны они храбро сражались с врагом, защищали Ленинград, Москву и Севастополь. Морпехи проявили себя в локальных конфликтах, миротворческих миссиях и в борьбе с терроризмом.

Подвиг военнослужащих сегодня увековечили во Владивостоке, где открыли памятник морским пехотинцам - участникам спецоперации. В центре композиции «черный берет» со знаменем в руках, а рядом с ним два сослуживца.