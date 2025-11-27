МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Севастополе наградили отличившихся в зоне СВО «черных беретов»

Сегодня воины-черноморцы, как и их боевые товарищи с других флотов, достойно выполняют задачи в зоне спецоперации.
Ян Брацкий 27-11-2025 21:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Севастополе сегодня чествуют «черных беретов» по случаю 320-летия со дня образования морской пехоты. В Крыму базируется 810-я гвардейская орденов Ушакова и Жукова бригада морской пехоты. С этим соединением неразрывна связана история города-героя и всего полуострова. Воины-черноморцы, как и их боевые товарищи с других флотов, достойно выполняют задачи в зоне спецоперации, покрыв себя славой в Крынках, Работино и Курской области.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил морпехов с праздником и вручил им государственные награды. Он отметил, что черноморские морские пехотинцы - настоящий символ мощи нашего флота, и пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, стойкости духа и скорейшей победы.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов морской пехоты. Глава оборонного ведомства отметил, что морпехов всегда отличали мужество, высокое боевое мастерство, особая стойкость. В годы Великой Отечественной войны они храбро сражались с врагом, защищали Ленинград, Москву и Севастополь. Морпехи проявили себя в локальных конфликтах, миротворческих миссиях и в борьбе с терроризмом.

Подвиг военнослужащих сегодня увековечили во Владивостоке, где открыли памятник морским пехотинцам - участникам спецоперации. В центре композиции «черный берет» со знаменем в руках, а рядом с ним два сослуживца.

#армия #ВС РФ #морская пехота #Севастополь #Развожаев #Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 