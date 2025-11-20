Белоусов встретился с зампредседателя Центрального военного совета КНР

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета КНР, генерал-полковником Чжан Юся. Об этом сообщает МО РФ. Уточняется, что делегация из Китайской Народной Республики прибыла в Москву - там и прошла встреча.

«В этом году отметили 80-летие нашей общей Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом. Наша память помогает сохранить историческую правду и увековечить имена павших героев, что крайне важно сегодня, когда регулярно осуществляются попытки переписать историю», – сказал Белоусов.

Андрей Белоусов добавил, что ключевую роль в укреплении связей между двумя странами играют дружеские и доверительные отношения между их лидерами. Так, по словам министра, визит Си Цзиньпина в Россию в мае, а также визит Владимира Путина в Китай в сентябре придали мощный импульс укреплению отношений между РФ и КНР по всех сферах.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что военные ведомства двух стран начали реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Количество совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки было существенно расширено.

«Их цель - обеспечить безопасность двух стран. Подчеркну, что они не направлены против третьих сторон», - заметил Андрей Белоусов.

При этом он характеризовал военное сотрудничество России и Китая, как основанное на доверии и понимании интересов друг друга. Также российский министр выразил уверенность, что сегодня стороны наметят новые горизонты сотрудничества в сфере обороны.

«Отношения Китая и России стали образцом международных отношений нового типа, а также образцом отношений между соседними крупными державами. Двусторонние отношения, основанные на духе вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества, постоянно приобретают новую жизненную силу», - сказал, в свою очередь, глава китайской делегации.

Он добавил о своей готовности в ходе визита реализовать достигнутые лидерами двух государств договоренности.

Также в МО РФ отметили, что переговоры прошли в здании Национального центра управления обороной России. Там состоялась церемония официальной встречи делегации из КНР с участием роты Почетного караула, а также военного оркестра.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.