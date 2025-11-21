Су-34 разнес пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне спецоперации

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по личному составу и пункту управления беспилотниками ВСУ в интересах группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны.

Цель поражалась по заранее заданным координатам авиационными бомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). После получения от разведки подтверждения об уничтожении объекта самолет вернулся на аэродром вылета.

На опубликованных кадрах крупным планом показана подвешенная под крылом корректируемая авиабомба с УМПК. Затем камера фиксирует Су-34 на стоянке и в момент выхода на взлет - самолет выруливает на полосу с полным боекомплектом под крыльями.

Далее следует съемка из кабины. Отдельным планом показан полет на высоте. Камера, установленная под крылом, снимает подвешенную бомбу в момент захода в район применения, после чего фиксирует ее сход с держателя и уход вниз.

В финале ролика Су-34 возвращается на базу. Самолет заходит на посадку, выпускает шасси и, коснувшись полосы, пробегает по дорожке уже без боевой нагрузки под крыльями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.