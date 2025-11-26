МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
За ночь над регионами России сбили 33 беспилотника ВСУ

Большая часть БПЛА перехвачена над Белгородской областью.
Екатерина Пономарева 26-11-2025 07:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на территорию России. Всего было ликвидировано 33 дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным министерства, 13 БПЛА были перехвачены над Белгородской областью. Десять беспилотников силы ПВО сбили над Воронежской областью. Пять - над акваторией Черного моря. Над Липецкой областью удалось уничтожить четыре дрона и один БПЛА - над Брянской областью.

Ранее, в ночь на 25 ноября, российские военнослужащие перехватили и нейтрализовали 249 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Большая часть атаки проходила над Черным морем. Там сбили 116 дронов. Еще 76 БПЛА обезвредили над территорией Краснодарского края.

Материал подготовили Екатерина Пономарева и Николай Баранов.

