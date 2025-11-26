МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы сожгли украинскую «Гвоздику» в зоне спецоперации

Самоходка уничтожена расчетом Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».
26-11-2025 17:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении вражеской САУ «Гвоздика» в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали российские военнослужащие при помощи FPV-дрона.

Уточняется, что самоходку сжег оператор Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон». Также в предоставленном российским оборонным ведомством видео есть нарезка уничтожения и других целей расчетами «Рубикона».

На кадрах видны последние секунды существования украинских автомобилей, броневиков и робототехнических комплексов. Достается и элементам связи, огневым позициям, а также беспилотникам противника - последние поражаются воздушными таранами. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы не дали боевикам ВСУ провести ротацию в Запорожской области. В результате работы военнослужащих группировки войск «Восток» неприятель лишился живой силы и нескольких автомобилей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #САУ #Гвоздика #самоходка #Рубикон #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 