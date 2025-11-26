Дроноводы сожгли украинскую «Гвоздику» в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении вражеской САУ «Гвоздика» в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали российские военнослужащие при помощи FPV-дрона.

Уточняется, что самоходку сжег оператор Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон». Также в предоставленном российским оборонным ведомством видео есть нарезка уничтожения и других целей расчетами «Рубикона».

На кадрах видны последние секунды существования украинских автомобилей, броневиков и робототехнических комплексов. Достается и элементам связи, огневым позициям, а также беспилотникам противника - последние поражаются воздушными таранами.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы не дали боевикам ВСУ провести ротацию в Запорожской области. В результате работы военнослужащих группировки войск «Восток» неприятель лишился живой силы и нескольких автомобилей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.