Почти триста боевиков, две бронемашины и два орудия потерял за сутки киевский режим в полосе наступления группировки «Юг», бойцы которой атакуют Константиновку. Военнослужащие батальона Балтийского флота укрепляются на позициях, которые у ВСУ отбирают штурмовики. Враг пытается остановить продвижение наших войск, сбрасывая с тяжелых коптеров магнитные мины.

В ходе активных боевых действий в районе Константиновки, группа бойцов Балтийского батальона группировки «Центр» меняла место дислокации. Вблизи от передовой враг сбросил с тяжелого дрона магнитные мины, которые реагируют на железо и движение. Произошел подрыв, несколько военных получили ранения. На передний край срочно выдвигается группа эвакуации. И вот уже раненых аккуратно кладут на носилки и пешком несут к месту, где ждет транспорт. Вся операция по спасению наших парней контролируется командованием с дрона в режиме реального времени.

Недалеко от переднего края в «желтой зоне» уже находится дежурный медик, который стабилизирует состояние пострадавших и по видеосвязи описывает предварительный диагноз, чтобы руководство и врачи в госпитале заранее знали, к чему быть готовыми. Раненых отправляют на автомобиле еще дальше в тыл - в полевой медпункт. Все это произошло во второй половине дня и с наступлением сумерек съемочная группа «Звезды» встречает раненых на промежуточной точке. Пострадавшим бойцам ставят уколы, проверяют правильность наложения жгутов для остановки крови.

«Остановили кровотечение, человек чуть-чуть подвытекал, поставили капельницу для восполнения. По остальным парням, они стабилизированные, их состояние нормальное, цвет кожи практически естественный, возможно, признаки небольшого шока», - объяснил санитарный инструктор с позывным Шприц.

Бойцов накрыли термоодеялами и дали грелки. Когда человек теряет кровь - начинает замерзать.

«Пошла реакция и осколками всех посекло. Помощь быстро пришла, в течение 10-15 минут после доклада», - рассказал один из раненых бойцов с позывным Седой.

Жизни бойцов вне опасности, группа эвакуации сработала очень быстро. Во многом, от действий полевых медиков зависит общий успех, объяснил командир Балтийского батальона.

«С точки до точки, до стабилизации прошел час - это очень быстро. Слаженность медицинского персонала батальона, машин эвакуации, водителей, стрелков - это единый организм, который работает в полном объеме. Во всех ВС РФ уменьшается число погибших по ранению», - уточнил командир Балтийского батальона с позывным Синус.

К этому часу наши военные уже в госпитале, в надежных руках опытных военных хирургов. Они скоро поставят их на ноги и вернут в строй.