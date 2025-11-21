Дроноводы уничтожили бронетранспортер ВСУ в районе Димитрова в ДНР

Расчеты подразделения беспилотных систем 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили вражеский бронетранспортер на Красноармейском направлении в районе населенного пункта Димитров в ДНР. Кадрами работы наших военных поделилось Министерство обороны Российской Федерации.
Боевую работу выполнили операторы БПЛА из 56-го отдельного батальона специального назначения. Бойцы успешно справляются с уничтожением техники и живой силы формирований ВСУ.
На видео показан профессиональный подход операторов БПЛА к своему делу - обнаружив технику неприятеля, наши бойцы мгновенно навели на цель дрон и нанесли решающий удар. Огневое поражение бронетранспортера спровоцировало детонацию боекомплекта и полное уничтожение техники.
Ранее Минобороны также показали кадры, на которых ударные БПЛА ВС РФ уничтожили технику и пехоту ВСУ в Сумской области.
Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.
