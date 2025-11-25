МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Продолжительность полета составила более 11 часов, уточнили в оборонном ведомстве.
25-11-2025 19:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Cтратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более 11 часов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В Минобороны особо подчеркнули, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось о выполнении планового полета экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолеты дальней авиации поднялись в небо над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Летчики провели в воздухе более 14 часов. Ракетоносцы сопровождали истребители.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ту-160 #вкс россии #армия #Минобороны России #Северный Ледовитый океан
