Ракетоносцы Ту-160 выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

Cтратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более 11 часов», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. В Минобороны особо подчеркнули, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось о выполнении планового полета экипажами стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолеты дальней авиации поднялись в небо над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Летчики провели в воздухе более 14 часов. Ракетоносцы сопровождали истребители.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.