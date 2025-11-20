МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ударные БПЛА уничтожили технику и пехоту ВСУ в Сумской области

В ходе разведывательных мероприятий были обнаружены и успешно поражены багги с личным составом, самоходная артиллерийская установка Paladin, пикап с военнослужащими ВСУ и гексакоптеры типа «Баба-яга».
20-11-2025 18:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов ударных БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующих в составе группировки войск «Север» в Сумской области. Расчеты круглосуточно наносят удары по технике и живой силе ВСУ, используя дроны-камикадзе и другие беспилотные системы.

Согласно релизу ведомства, в ходе разведывательных мероприятий были выявлены и успешно поражены багги с украинскими военнослужащими, пикап с личным составом ВСУ, несколько гексакоптеров типа «Баба-яга», а также замаскированная самоходная артиллерийская установка Paladin. Операторы дронов сначала сняли маскировочную сеть первым ударом, после чего последующими FPV-атаками вывели установку из строя.

Тульские десантники активно применяют беспилотные системы в ходе ведения боевых действий. Они делают это для разведки, корректировки артиллерии и уничтожения объектов ВСУ на Сумском направлении. На опубликованных кадрах видно, как дроны заходят на цель с малой высоты, фиксируют и поражают наземную технику точными попаданиями, а также таранят дроны противника в воздухе.

Ранее Минобороны сообщило, что операторы ударных дронов на оптоволокне успешно уничтожили украинский автомобиль подвоза боеприпасов и провизии. Этим самым они сорвали дальнейшие ротации подразделений противника и продемонстрировали кадры боевой работы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #бпла #сумская область #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 