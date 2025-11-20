Ударные БПЛА уничтожили технику и пехоту ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы операторов ударных БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующих в составе группировки войск «Север» в Сумской области. Расчеты круглосуточно наносят удары по технике и живой силе ВСУ, используя дроны-камикадзе и другие беспилотные системы.

Согласно релизу ведомства, в ходе разведывательных мероприятий были выявлены и успешно поражены багги с украинскими военнослужащими, пикап с личным составом ВСУ, несколько гексакоптеров типа «Баба-яга», а также замаскированная самоходная артиллерийская установка Paladin. Операторы дронов сначала сняли маскировочную сеть первым ударом, после чего последующими FPV-атаками вывели установку из строя.

Тульские десантники активно применяют беспилотные системы в ходе ведения боевых действий. Они делают это для разведки, корректировки артиллерии и уничтожения объектов ВСУ на Сумском направлении. На опубликованных кадрах видно, как дроны заходят на цель с малой высоты, фиксируют и поражают наземную технику точными попаданиями, а также таранят дроны противника в воздухе.

Ранее Минобороны сообщило, что операторы ударных дронов на оптоволокне успешно уничтожили украинский автомобиль подвоза боеприпасов и провизии. Этим самым они сорвали дальнейшие ротации подразделений противника и продемонстрировали кадры боевой работы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.