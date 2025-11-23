Военнопленный Артем Кондыбко, служивший в ВСУ, заявил, что его подразделению отдавали распоряжения стрелять по украинским военнослужащим, покидавшим позиции без приказа. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны России.

«Наш расчет - три человека. Пулемет стоял в жилом доме. Задача была - уничтожение как русской живой силы и техники, так и военнослужащих ВСУ, которые отступали, не хотели сражаться и вести огонь. Когда наши отступали, нам говорили их не жалеть - стрелять так же, как и в русских», - сообщил пленный.

По данным ведомства, российские подразделения группировки «Центр» продолжают зачистку Красноармейска, где остаются разрозненные группы украинских военнослужащих. Именно там Кондыбко оказался в плену. Военнопленный утверждает, что в городе резко ухудшилось снабжение.

«Не было ни еды, ни воды, ни боеприпасов», - описал он обстановку, добавив, что значительная часть личного состава погибла или получила ранения.

По словам Кондыбко, раненых нередко оставляли без эвакуации, а часть украинских бойцов предпочитала сдаваться. Он также рассказал о своих первых минутах после пленения. Пленный добавил, что российские военнослужащие вывели его из зоны боя, оказали медицинскую помощь и предоставили питание.

«Нормально побеседовали, не оказывали никакого давления, потом предложили кофе, угостили. В течение двух дней кормили хорошо - давали и пельмени, и сосиски, давали шоколадные батончики», - отметил он.

Кондыбко заявил, что в Покровске видел случаи мародерства со стороны украинских военнослужащих, а также применение беспилотников против гражданских. Он утверждает, что мирные жители избегали помощи ВСУ, опасаясь возможных провокаций.

Военнопленный также рассказал о подготовке, которую его группа проходила перед отправкой в зону боевых действий. По его словам, обучение проводилось в Великобритании. Он также отметил присутствие иностранных инструкторов и наемников.

Отдельно Кондыбко заявил о случаях коррупции в части. По его словам, военнослужащие могли сократить время нахождения на передовой за денежное вознаграждение, а также обязаны были избегать русского языка в подразделении.

Ранее о коррупции в украинской армии резко высказался и другой украинский военнослужащий, плененный на Красноармейском направлении. По его словам, некоторые военнослужащие могли уйти домой, если передавали свои зарплатные банковские карты командирам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.