Зенитчики ЗРК С-400 предотвратили удар по критически важным объектам инфраструктуры

Расчеты зенитного ракетного дивизиона С-400 уничтожили военную цель ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Видео работы наших зенитчиков поделилось Министерство обороны Российской Федерации.

Кадры были сняты во время боевого дежурства расчета - бдительные бойцы не дали противнику навредить критически важным объектам инфраструктуры РФ. Более детально о задачах подразделения рассказал начальник штаба дивизиона с позывным Закат.

«Данный дивизион предназначен для уничтожения всех аэродинамических средств противника, как летящих на малых высотах, так и по баллистическим целям. В мире данного комплекса аналогов нет. Дивизион прикрывает важные объекты, несет боевое дежурство круглосуточно. Благодаря слаженности боевого расчета все задачи противника были сорваны», - пояснил военнослужащий.

Одной из особенностей работы расчетов ЗРК С-400 является постоянная смена боевых позиций. За эффективность же боевой мощи комплексов отвечает первоклассное вооружение, позволяющее поражать любые воздушные цели, вне зависимости от их типа.

Недавно Минобороны также показала кадры работы зенитчиков с Ореховского направления. Там расчет ЗРК «Оса-АКМ» уничтожил два самолетных беспилотника ВСУ.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.