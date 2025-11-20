МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: в Купянске заблокировали 15 батальонов ВСУ

Ранее Герасимов сообщил о полном освобождении населенного пункта.
Глеб Владовский 20-11-2025 23:02
Около 15 батальонов ВСУ сейчас заблокированы в Купянске. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, насколько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника... Сейчас начальник Генштаба докладывал, (что там - Прим. ред.) примерно 15 батальонов», - подчеркнул российский лидер.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая Путину, заявил, что соединения группировки «Запад» освободили Купянск. Глава государства заявил, что все задачи, которые ставились перед группировкой «Запад» на совещании 25 октября, выполнены.

#в стране и мире #освобождение #ВСУ #Владимир Путин #окружение #купянск
