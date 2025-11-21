В небе над Россией ночью уничтожили 33 дрона ВСУ

Ночью 21 ноября силы противовоздушной обороны отразили нападение 33 беспилотников, выпущенных украинскими националистами. Все они были самолетного типа.

По информации Минобороны РФ, большая часть из сбитых дронов пришлась на Смоленскую и Ростовскую области - 14 объектов.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 20 ноября до 07.00 по московскому времени 21 ноября т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских БПЛА», - сообщила пресс-служба МО РФ.

Также шесть летательных аппаратов сбили над Белгородской областью. Еще девять - над Черным морем и Крымом (пять и четыре соответственно). По два дрона ВСУ ликвидировали над территориями Воронежской области и Краснодарского края.

Прежде губернатор Ростовской области рассказал о нападении БПЛА на регион и о повреждении ЛЭП, что привело к отключению света не менее чем в 200 домах. Атака отражена в Чертковском и Шолоховском районах области.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.