Цивилева: МО РФ внедряет 60 перспективных медицинских технологий

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева сообщила, что МО РФ внедряет 60 перспективных медицинских технологий, предложенных в течение 2025 года. Она сделала это в ходе форума «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений».

«По поручению министра обороны реализуется масштабный проект "Военная медицина будущего". Его цель - кардинальное улучшение качества оказания медицинской помощи на всех этапах, от линии боевого соприкосновения до реабилитации в санаториях. Предложенные в этом году 60 перспективных медицинских технологий уже внедряются в медицинскую практику», - сказала Цивилева.

Форум, где Анна Цивилева сообщила это, открылся в Москве. В его ходе военные и гражданские врачи-специалисты обсудят особенности лечения огнестрельных ранений. Также запланированы практические мастер-классы.

Цивилева, которая является президентом форума, также заявила, что медицинская помощь российским военнослужащим соответствует самым высоким мировым стандартам. Она подчеркнула, что этим можно гордиться.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.