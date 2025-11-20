МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Цивилева: МО РФ внедряет 60 перспективных медицинских технологий

Анна Цивилева сообщила о реализации масштабного проекта «Военная медицина будущего». Это делается по поручению министра обороны России Андрея Белоусова.
20-11-2025 13:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева сообщила, что МО РФ внедряет 60 перспективных медицинских технологий, предложенных в течение 2025 года. Она сделала это в ходе форума «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений».

«По поручению министра обороны реализуется масштабный проект "Военная медицина будущего". Его цель - кардинальное улучшение качества оказания медицинской помощи на всех этапах, от линии боевого соприкосновения до реабилитации в санаториях. Предложенные в этом году 60 перспективных медицинских технологий уже внедряются в медицинскую практику», - сказала Цивилева. 

Форум, где Анна Цивилева сообщила это, открылся в Москве. В его ходе военные и гражданские врачи-специалисты обсудят особенности лечения огнестрельных ранений. Также запланированы практические мастер-классы.

Цивилева, которая является президентом форума, также заявила, что медицинская помощь российским военнослужащим соответствует самым высоким мировым стандартам. Она подчеркнула, что этим можно гордиться.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

