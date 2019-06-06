Десантники из России, Сербии и Белоруссии соберутся на учениях «Славянское братство - 2019»

Российско-сербско-белорусские учения десантников «Славянское братство - 2019» стартуют 14 июня на территории военного городка бригады ССО ВС Сербии в Панчево. В маневрах примут участие около 600 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В день открытия учений пройдут построение личного состава воинских контингентов, подъем флагов, парад участников учений и военной техники. Также в рамках «Славянского братства - 2019» будет организована выставка вооружения, военной и специальной техники. После церемонии начнется первый этап учения - слаживание подразделений и отработка задач по контртеррористической тактике. В этот день также пройдут занятия по воздушно-десантной и огневой подготовке.

От России в «Славянском братстве - 2019» примут участие около 200 военнослужащих Псковской десантно-штурмовой дивизии, от Сербии - 300 военнослужащих и около 60 из Белоруссии.

Всего в рамках учений будут задействованы более 50 единиц боевой и автомобильной техники и самолеты военно-транспортной авиации Ил-76МД. Завершатся маневры 27 июня.