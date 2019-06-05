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Министры обороны стран СНГ одобрили концептуальные основы развития военного сотрудничества

Роман Захаров
15:45 05.06.2019
Руководители министерств обороны стран Содружества Независимых Государств приняли решение о проведении совместных учений сил объединенной системы ПВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Главы оборонных ведомств стран СНГ одобрили концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года. Такое заявление сделал председатель Совета министров обороны (СМО), руководитель Минобороны России Сергей Шойгу.

 «В ходе совместной работы нам удалось предметно проанализировать военно-политическую обстановку в мире, подробно обсудить ситуацию на южных границах Содружества и в Сирийской Арабской Республике», - сказал Шойгу, отметив, что заседание СМО прошло «в деловой и конструктивной обстановке».

Российский министр также сообщил, что были «одобрены концептуальные основы развития военного сотрудничества до 2025 года, поддержаны основные направления сотрудничества в области применения беспилотной авиации, согласованы совместные мероприятия на 2020 год».

Также, по словам Шойгу, участники заседания СМО поддержали «углубление сотрудничества в области развития совместных систем военного назначения».

«Одобрено практическое взаимодействие по вопросам противовоздушной обороны, безопасности полетов авиации, топографического обеспечения, подготовки военных кадров и ряду других», - подчеркнул российский министр.

Кроме того, глава Министерства обороны РФ сказал, что были приняты решения о проведении совместных учений с боевой стрельбой сил объединенной системы противовоздушной обороны и организации III Военно-спортивных игр, посвященных 75-летию Победы в ВОВ.

В заключение Шойгу отметил, что «в ходе совместной работы приняты другие решения по развитию сотрудничества в военной сфере». По его словам, прошедшее заседание СМО «подтвердило, что взаимодействие по вопросам обороны и безопасности в формате СНГ успешно развивается».

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