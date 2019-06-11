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Главный храм Вооруженных сил России украсят бронзовые барельефы

Валентин Гвоздев
Александра Романовская
23:30 11.06.2019
Части орнамента для иконостаса делают в мастерской Софрино с помощью уникального метода - гальванопластики.
© Видео: ТРК Звезда

В Главном храме Вооруженных сил России установят бронзовые барельефы, которые изготавливают в подмосковном Софрино. Орнаменты для киотов и иконостаса будущего храма производят гальваническим способом. Под воздействием электрического тока, медь оседает на специальных подложках, в точности повторяя отпечатанный на них узор.

 «У нас свои наработки по скорости выращивания. То есть мы почти 6 мм толщины слоя меди можем вырастить примерно за 3-4 дня», - отметил начальник гальванического цеха Игорь Дубровин.

Специалисты отмечают, что скорость в этом деле - не главное, важно добиться равномерного нарастания меди на форму, поэтому для каждой детали разрабатывают свою систему дополнительных анодов.

Элементы внутреннего убранства Главного храма Вооруженных сил создаются в несколько этапов: сначала вырезают деревянную заготовку, которую заливают силиконом и получают специальную форму, потом ее покрывают графитом и опускают в гальваническую ванну, и только через несколько дней элемент готов.

С уже готовой формой работают десятки специалистов: первыми за дело берутся программисты, отражая каждый изгиб в программе. Только после этого станок воплощает деталь в дереве. В произведения искусства их превращают десятки единиц спецоборудования, а готовые элементы орнамента, как части мозаики, соединяют в единое целое.

«Когда в совокупности все это составится, длина детали будет составлять около 2,5-3 метров. Она делается небольшими частями, потому что одна такая деталь идет около 15-20 часов», - рассказал оператор станков с ЧПУ Сергей Хоер.

Десятая часть всех необходимых элементов уже готова. Полностью работы планируют завершить к февралю 2020 года, а после - приступят к монтажу.

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