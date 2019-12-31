Главком ВМФ РФ рассказал о новых кораблях Черноморского флота

Оснащение надводной составляющей Черноморского флота будет продолжаться в соответствии с государственной программой вооружений. Об этом заявил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на торжественной церемонии приема в состав военно-морского флота (ВМФ) малого ракетного корабля проекта 21631 «Ингушетия» и корабля противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов».

«Эти корабли оснащены самым современным вооружением. Они укрепят потенциал надводных сил Черноморского флота, позволив еще более эффективно решать задачи в своей операционной зоне ответственности», - подчеркнул Главком ВМФ России.

Николай Евменов добавил, что экипажи этих кораблей прошли специальную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России. Корабли отвечают самым современным требованиям, они прошли все этапы испытаний и готовы к эксплуатации техники и вооружения.