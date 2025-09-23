Горемыкин вручил госнаграды медперсоналу военного госпиталя в Волгограде

Замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил госнаграды проходящим лечение участникам СВО и медперсоналу военного госпиталя в Волгограде. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Горемыкин отметил мужество, храбрость, стойкость и отвагу бойцов, проявивших в себя в зоне проведения спецоперации.

«Мы гордимся вами. Спасибо вам за ваш труд, бойцовские качества, за верность присяге», - заявил он.

Уточняется, что бойцам ВС РФ вручили, в том числе, орден Мужества, медали «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия». Врачи и медицинский персонал военного госпиталя были удостоены медали Минобороны России «За помощь и милосердие».

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов наградил военнослужащих отдельной мотострелковой бригады, особо отличившихся в боях в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.