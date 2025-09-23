Цивилева: Липецкая область лидирует по числу трудоустроенных ветеранов СВО

Тема оказания помощи ветеранам СВО и их семьям была поднята на выездном заседании попечительского совета фонда «Защитники Отечества». Руководила собранием в Липецке замминистра обороны РФ и председатель фонда Анна Цивилева.

Она отметила, что Липецкая область лидирует по числу трудоустроенных ветеранов спецоперации. Таких результатов удалось достичь благодаря выстроенному эффективному взаимодействию со службой занятости.

В ходе своего визита замминистра обороны РФ также посетила ярмарку вакансий для участников СВО, реабилитационный центр и образовательный семинар для работников, которые оказывают помощь ветеранам СВО.

В свою очередь губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил замминистра обороны за то, что в качестве площадки для выездного заседания выбрали именно этот регион.