Цивилева: Липецкая область лидирует по числу трудоустроенных ветеранов СВО

Замминистра обороны РФ в ходе визита в Липецкую область посетила, в том числе, ярмарку вакансий для участников СВО.
Глеб Владовский 2025-09-23 05:30:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тема оказания помощи ветеранам СВО и их семьям была поднята на выездном заседании попечительского совета фонда «Защитники Отечества». Руководила собранием в Липецке замминистра обороны РФ и председатель фонда Анна Цивилева.

Она отметила, что Липецкая область лидирует по числу трудоустроенных ветеранов спецоперации. Таких результатов удалось достичь благодаря выстроенному эффективному взаимодействию со службой занятости.

В ходе своего визита замминистра обороны РФ также посетила ярмарку вакансий для участников СВО, реабилитационный центр и образовательный семинар для работников, которые оказывают помощь ветеранам СВО.

В свою очередь губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил замминистра обороны за то, что в качестве площадки для выездного заседания выбрали именно этот регион.

#армия #Липецкая область #трудоустройство #Анна Цивилева #ветераны СВО
