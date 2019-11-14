Черноморский флот испытал С-400 в Крыму

В Крыму проходят учения по противовоздушной обороне. Во время тренировки расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» выполнили электронные пуски и уничтожили цели. Об этом в четверг сообщил начальник информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Он уточнил, что военнослужащие дивизиона С-400 следовали в заданный район, а тем временем колонну прикрывал зенитный ракетно-пушечный комплекс ЗРПК «Панцирь-С». В рамках учений условные вооруженные формирования напали на военных, но были ликвидированы ответным огнем.

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Тем временем над колонной пролетал вооруженный бомбами беспилотник, но его вовремя обнаружил «Панцирь». Экипаж ЗРПК сбил дрон, говорится в сообщении. После этого расчеты С-400 выполнили электронные пуски по мишеням.

По словам Рулева, обстановка на учениях была приближена к боевой. Это достигалось за счет использования холостых боеприпасов и имитации взрывных устройств.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоят 16 полков С-400.