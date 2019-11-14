Черноморский флот испытал С-400 в Крыму
В Крыму проходят учения по противовоздушной обороне. Во время тренировки расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» выполнили электронные пуски и уничтожили цели. Об этом в четверг сообщил начальник информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.
Он уточнил, что военнослужащие дивизиона С-400 следовали в заданный район, а тем временем колонну прикрывал зенитный ракетно-пушечный комплекс ЗРПК «Панцирь-С». В рамках учений условные вооруженные формирования напали на военных, но были ликвидированы ответным огнем.
Тем временем над колонной пролетал вооруженный бомбами беспилотник, но его вовремя обнаружил «Панцирь». Экипаж ЗРПК сбил дрон, говорится в сообщении. После этого расчеты С-400 выполнили электронные пуски по мишеням.
По словам Рулева, обстановка на учениях была приближена к боевой. Это достигалось за счет использования холостых боеприпасов и имитации взрывных устройств.
С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.
Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - 5 минут. Способен уничтожать баллистические ракеты. На вооружении России стоят 16 полков С-400.