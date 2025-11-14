МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дрон уничтожил в ночи роботизированную платформу снабжения в ДНР

Цель ликвидировал оператор дрона «Князь Вандал Новгородский» подразделения войск беспилотных систем.
2025-11-14 18:43:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделение войск беспилотных систем на Краматорско-Дружковском направлении в ночное время обнаружило и уничтожило роботизированный комплекс ВСУ, который использовался противником для скрытой доставки продовольствия и имущества на линию боевого соприкосновения. Как сообщили в Министерстве обороны России, оператор FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» поразил цель точным ударом.

На опубликованных кадрах хорошо видно, как ночная камера беспилотника фиксирует тепловое излучение украинской наземной платформы. Инфракрасное изображение подсвечивает технику ярким контуром на фоне темного поля. Дрон идет на низкой высоте, держа над целью перекрестье прицела - среди кустарника и деревьев выделяется гусеничное шасси, на котором закреплено оборудование.

Беспилотник сближается с объектом, изображение становится крупнее, подробности различимы четче - характерная прямоугольная надстройка транспортировочной платформы, борта. Финальные секунды демонстрируют приближение FPV-дрона вплотную к борту машины. Аппарат стремительно идет к цели, и в момент соприкосновения изображение обрывается - характерный признак детонации боевой части.

Ранее Минобороны продемонстрировало видео с уничтожением украинской 152-миллиметровой самоходки «Акация». Ведомство уточнило, что при этом использовались дроны «КВН» - «Князь Вандал Новгородский».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #квн #FPV-дрон #Князь Вандал Новгородский
