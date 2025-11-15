МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кладбище техники ВСУ образовалось в «треугольнике смерти» у Красноармейска

Операторы FPV-дронов уничтожили порядка пятидесяти единиц бронетехники противника, большая часть из которой иностранного производства.
2025-11-15 16:49:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Минобороны России показали кадры результатов боевой работы расчетов дронов «Камикадзе» ИЦПБпТ «Рубикон» и подразделений БпС группировки войск «Центр». Сражения проходили на одной из магистрали снабжения группировки ВСУ в городах Красноармейск- Димитров-Родинское.

На кадрах объективного контроля можно рассмотреть выгоревшие остовы американских броневиков MaxxPro, Stryker, бронеавтомобилей HMMWV (Humvee), бронетранспортеров М113. А также канадские ББМ Senator, турецкие БТР Kirpi, английские бронеавтомобили Snatch, шведские броневездеходы BVS-10, польские БТР Oncilla.

Кроме них, замечено множество боевых бронированных машин ВСУ «украинского» производства – «Новаторов», «Козаков» и других. Только в этом районе ударами операторов FPV-дронов уничтожили порядка пятидесяти единиц бронетехники противника, большая часть из которой иностранного производства.

В Минобороны ранее сообщили, что на Красноармейском направлении экипаж танка Т-72Б3М разгромил склад с боеприпасами и пункт временной дислокации ВСУ. Стрельба велась по навесной траектории: огонь корректировали операторы беспилотных летательных аппаратов, которые вели воздушную разведку. Такое взаимодействие помогает эффективно поражать укрепления, бронетехнику и другие объекты ВСУ.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны РФ #красноармейск #Димитров #родинское
