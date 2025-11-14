МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты самоходок «Гиацинт-С» ликвидировали пункты управления БПЛА

Удары по украинским дроноводам наносились в зоне ответственности группировки войск «Восток» в Днепропетровской области.
2025-11-14 17:50:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских дроноводов в пунктах управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделали расчеты 152-миллиметровых самоходок «Гиацинт-С».

Артиллеристы работали в интересах группировки войск «Восток» на территории Днепропетровской области. Координаты целей расчетам выдавали операторы разведывательных беспилотников - они наводили ствольную артиллерию в режиме реального времени. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что уничтожение пунктов управления вражескими беспилотниками не прошло просто так. В результате этого была нарушена система разведки и наведения противника на одном из направлений. 

Ранее сообщалось, что расчет 122-миллиметрового «Града» ударил по скоплению пехоты ВСУ в Запорожской области. В тот раз артиллерия поддержала подразделения группировки войск «Днепр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Гиацинт-С #Днепропетровская область #группировка восток
