Расчеты самоходок «Гиацинт-С» ликвидировали пункты управления БПЛА

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских дроноводов в пунктах управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделали расчеты 152-миллиметровых самоходок «Гиацинт-С».

Артиллеристы работали в интересах группировки войск «Восток» на территории Днепропетровской области. Координаты целей расчетам выдавали операторы разведывательных беспилотников - они наводили ствольную артиллерию в режиме реального времени.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что уничтожение пунктов управления вражескими беспилотниками не прошло просто так. В результате этого была нарушена система разведки и наведения противника на одном из направлений.

Ранее сообщалось, что расчет 122-миллиметрового «Града» ударил по скоплению пехоты ВСУ в Запорожской области. В тот раз артиллерия поддержала подразделения группировки войск «Днепр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.