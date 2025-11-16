МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Экипаж Ка-52М группировки «Центр» уничтожил опорник боевиков

Боевую задачу вертолет выполнял на предельно малых высотах, экипаж применил маневр огибания рельефа местности.
2025-11-16 10:18:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М уничтожил опорный пункт и бронированную технику киевского режима в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня выполнили боевую задачу по нанесению авиационного удара по опорному пункту противника», - рассказал командир экипажа Ка-52М Кирилл.

Он уточнил, что боевую задачу вертолет выполнял на предельно малых высотах. При этом экипажу пришлось применить маневр огибания рельефа местности. Также сообщается, что вертолетчики применили бортовой комплекс обороны.

«Задачу выполнили точно и в срок. Победа будет за нами», - заключил командир.

В Министерстве Обороны уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, вертолет выполнил противоракетный маневр. Экипажем были выпущены тепловые ловушки. После этого Ка-52М благополучно вернулся на площадку вылета.

Ранее военное ведомство сообщило, как расчеты беспилотных систем из группировки войск «Центр» серией атак FPV-дронов ликвидировали позиции и личный состав формирований ВСУ на Красноармейском направлении. Минобороны показало, как управляемые от первого лица беспилотники наносят удар за ударом по боевикам, которые пытаются скрыться в сети блиндажей и траншее.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

