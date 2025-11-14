МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы группировки войск «Центр» освободили 49 зданий в Димитрове

Расчеты подразделений беспилотных систем гвардейской общевойсковой армии продолжают методичное уничтожение разрозненных групп формирований ВСУ, не желающих сложить оружие и сдаться в плен.
2025-11-14 13:50:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко продолжают развитие наступления в Димитрове Донецкой Народной Республики. Бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии продвигаются в микрорайоне Восточный, южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный. За последние сутки удалось освободить еще 49 зданий.

Расчеты подразделений беспилотных систем обеспечивают продвижение штурмовых групп, выявляя и уничтожая разрозненные группы украинских боевиков, которые отказываются складывать оружие и продолжают оказывать сопротивление.

По данным Минобороны России, суммарные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки войск «Центр» составили до 485 военнослужащих. Помимо живой силы, противник лишился четырех бронемашин, пяти автомобилей, 155-мм САУ«Богдана» и станции РЭБ.

На прошлой неделе Минобороны также опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки войск «Центр», освободивших 24 здания в Димитрове Донецкой Народной Республики. Съемка велась с бортов беспилотников, которые фиксировали действия военнослужащих и поражение позиций украинских формирований.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Центр #Димитров
