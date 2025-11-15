МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили узлы связи ГУР Украины

Сообщается, что ВС РФ поразили цели в 152 районах, в том числе военный аэродром и объект энергетической инфраструктуры, работавший на ВПК киевского режима.
2025-11-15 12:08:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска поразили узлы связи ГУР Украины. Об этом говорится в новой сводке Минобороны о ходе проведения специальной военной операции.

В сообщении военного ведомства уточняется, что массированный удар был нанесен при участии оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Были поражены военный аэродром и объект энергетической инфраструктуры, работавший на ВПК киевского режима.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили цех по производству безэкипажных катеров и места сборки и хранения боевых дронов. Отмечается, что наши войска нанесли удары по узлам связи ГУР Украины и местам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. Всего удары ВС РФ были нанесены в 152 районах.

Также в военном ведомстве рассказали, что российские военнослужащие взяли под свой контроль населенный пункт Яблоково Запорожской области. В ходе боев было нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Министерство обороны #ВС РФ #бпла #Украина #ГУР
