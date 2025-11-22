МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
За ночь сбиты 69 беспилотников ВСУ, 33 из них в Поволжье

В Волгоградской, Самарской и Саратовской областях перехватили 33 из 69 БПЛА, выпущенных украинскими войсками.
22-11-2025 08:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ночь на субботу, 22 ноября, в российском небе перехватили 69 украинских беспилотников самолетного типа. Противник пытался атаковать девять регионов нашей страны.

Наибольшее количество этих БПЛА пришлось на регион Поволжья, где уничтожили 33 объекта: по 15 в Самарской и Саратовской областях и три в Волгоградской области.

В Ростовской области сбили 16 беспилотников, еще 13 над территорией Крыма. В Воронежской области ликвидировали два вражеских БПЛА. В приграничных Курской, Белгородской и Брянской областях суммарно уничтожили пять летательных аппаратов ВСУ.

Сутками ранее силы ПВО уничтожили 33 украинских дрона.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
