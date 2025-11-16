МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении

Помимо нескольких опорных пунктов, расчетам удалось уничтожить живую силу противника.
19-11-2025 16:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» отметили профессиональный праздник серией прицельных ударов по позициям противника на Запорожском направлении. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны России.

Артиллерийский огонь позволил уничтожить несколько опорных пунктов ВСУ и скопления живой силы. Этим самым удалось обеспечить продвижение российских штурмовых подразделений на одном из ключевых участков боевых действий.

Артиллеристы продолжают выполнять задачу по огневому прикрытию наступающих сил, последовательно разрушая систему обороны противника. Точная и слаженная работа расчетов позволяет подавлять укрепления, огневые точки и технику ВСУ, создавая условия для уверенного развития наступления группировки «Восток».

Ранее расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в селе Воскресенка Донецкой Народной Республики. Кадры их работы опубликовало Минобороны России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Запорожское направление #Гиацинт-Б #группировка восток
