Над регионами России за ночь уничтожили 57 дронов ВСУ

За прошедшую ночь над Россией было перехвачено и сбито 57 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наиболее массированными были попытки террористических атак БПЛА в небе над Самарской и Волгоградской областями, где уничтожили 23 и 17 дронов соответственно. По пять беспилотников было уничтожено над Саратовской и Ростовской областями. По три - над Курской и Воронежской областями. Один летательный аппарат уничтожили в Брянской области.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в Волгограде в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, медицинские службы оказывают им всю необходимую помощь, угрозы для их жизни нет. В городе работают саперы.

«Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах», - говорится в сообщении губернатора.

Бочаров сообщил, что на улице 51-й Гвардейской дивизии, 42 повреждено остекление в квартирах. Кроме того, был причинен ущерб домам по адресам Восточно-Казахстанская, 12, а также Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2а. Пожарные оперативно потушили пожар в доме на улице Кропоткина. Губернатор поручил администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе N51 и лицее N7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.