МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над регионами России за ночь уничтожили 57 дронов ВСУ

Наиболее массированные попытки атак украинские боевики предприняли в Самарской и Волгоградской областях, где средствами ПВО было сбито 27 и 17 дронов.
2025-11-16 08:36:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь над Россией было перехвачено и сбито 57 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наиболее массированными были попытки террористических атак БПЛА в небе над Самарской и Волгоградской областями, где уничтожили 23 и 17 дронов соответственно. По пять беспилотников было уничтожено над Саратовской и Ростовской областями. По три - над Курской и Воронежской областями. Один летательный аппарат уничтожили в Брянской области.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в Волгограде в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, медицинские службы оказывают им всю необходимую помощь, угрозы для их жизни нет. В городе работают саперы.

«Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах», - говорится в сообщении губернатора.

Бочаров сообщил, что на улице 51-й Гвардейской дивизии, 42 повреждено остекление в квартирах. Кроме того, был причинен ущерб домам по адресам Восточно-Казахстанская, 12, а также Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 2а. Пожарные оперативно потушили пожар в доме на улице Кропоткина. Губернатор поручил администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения  в школе N51 и лицее N7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.

#армия #Министерство обороны #ВС РФ #Волгоград #бпла #дроны #пво рф #Киевский режим
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 