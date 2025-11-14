Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Рога в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил воинов 1435-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Рог на территории Донецкой Народной Республики.

Белоусов напомнил, что полк, сформированный в начале частичной мобилизации, одним из первых прибыл в зону спецоперации. Тогда его задачей была оборона стратегических рубежей.

«Верные Отечеству воины полка по первому зову встали на его защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции», - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Сегодня, добавил министр, штурмовики полка уверенно продвигаются на Красноармейском направлении. Их действия приближают победу. Он подчеркнул, что память о павших воинах полка увековечена - отдавшие жизнь навсегда вписали свои имена в историю.

Андрей Белоусов поблагодарил бойцов и командиров за успешное выполнение боевых задач, а также верность воинскому долгу. Министр выразил уверенность, что упорство и профессионализм бойцов и командиров обеспечат безопасность границ России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.