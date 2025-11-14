МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Рога в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие 1435-го мотострелкового полка.
2025-11-14 12:50:46
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил воинов 1435-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Рог на территории Донецкой Народной Республики. 

Белоусов напомнил, что полк, сформированный в начале частичной мобилизации, одним из первых прибыл в зону спецоперации. Тогда его задачей была оборона стратегических рубежей. 

«Верные Отечеству воины полка по первому зову встали на его защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции», - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Сегодня, добавил министр, штурмовики полка уверенно продвигаются на Красноармейском направлении. Их действия приближают победу. Он подчеркнул, что память о павших воинах полка увековечена - отдавшие жизнь навсегда вписали свои имена в историю. 

Андрей Белоусов поблагодарил бойцов и командиров за успешное выполнение боевых задач, а также верность воинскому долгу. Министр выразил уверенность, что упорство и профессионализм бойцов и командиров обеспечат безопасность границ России. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #мотострелки #ДНР #Андрей Белоусов #рог
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 