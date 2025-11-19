МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зенитчики сбили два самолетных беспилотника ВСУ на Ореховском направлении

За последний месяц в своей зоне ответственности расчет зенитчиков ВДВ сбил более десятка целей.
19-11-2025 17:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» Ульяновского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки войск «Днепр» уничтожил два самолетных БПЛА ВСУ - «Шарк» и «Лелека-100». Они вели воздушную разведку над позициями российских войск в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Зенитчики несут круглосуточное боевое дежурство на Ореховском направлении, прикрывая подразделения артиллерии, пункты управления, личный состав и мирных жителей. Автономная всепогодная «Оса-АКМ» позволяет обнаруживать и опознавать цели на дальности до 20 километров, а поражать - на дистанции свыше девяти километров, что и было реализовано в ходе последнего боевого эпизода.

За последний месяц расчет ЗРК Ульяновского соединения ВДВ сбил более 10 воздушных целей. Этим самым зенитчики обеспечили надежную защиту неба в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» из состава группировки войск «Днепр» уничтожил в воздухе беспилотник-корректировщик ВСУ. Это произошло в небе над территорией Запорожской области. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#ВДВ #армия #Оса-АКМ #запорожская область #группировка днепр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 