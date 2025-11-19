Расчет зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» Ульяновского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки войск «Днепр» уничтожил два самолетных БПЛА ВСУ - «Шарк» и «Лелека-100». Они вели воздушную разведку над позициями российских войск в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Зенитчики несут круглосуточное боевое дежурство на Ореховском направлении, прикрывая подразделения артиллерии, пункты управления, личный состав и мирных жителей. Автономная всепогодная «Оса-АКМ» позволяет обнаруживать и опознавать цели на дальности до 20 километров, а поражать - на дистанции свыше девяти километров, что и было реализовано в ходе последнего боевого эпизода.

За последний месяц расчет ЗРК Ульяновского соединения ВДВ сбил более 10 воздушных целей. Этим самым зенитчики обеспечили надежную защиту неба в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» из состава группировки войск «Днепр» уничтожил в воздухе беспилотник-корректировщик ВСУ. Это произошло в небе над территорией Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.