Расчеты FPV-дронов подразделений беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают наносить точечные удары по технике ВСУ, которую украинские формирования пытаются использовать для прорыва к окруженным подразделениям в Купянске.

Как сообщили в Минобороны России, очередная серия ударов завершилась уничтожением трех пикапов и микроавтобуса противника. Ликвидирован и украинский наземный робототехнический комплекс.

На опубликованных кадрах видно, как дроны-камикадзе заходят на цели с небольшой высоты, удерживая их в прицеле до самого момента подрыва. Одно из попаданий приходится точно в корпус украинского наземного робота. На других фрагментах операторы фиксируют поражение стоящих автомобилей.

Подразделения беспилотных систем группировки «Запад» продолжают круглосуточно вести боевую работу. Они срывают попытки ротации и подвоза вооружения украинским формированиям в районе Купянска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.