Над регионами России уничтожили 36 беспилотников за четыре часа

Средства противовоздушной обороны уничтожили над российскими регионами 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за 4 часа. Данные за период с 19:00 до 23:00 по московскому времени сообщило в своей сводке Минобороны.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 дронов ВСУ над территорией Ростовской области. Кроме того, 12 беспилотников обезвредили над Белгородской областью, по три - над территорией Воронежской и Крымом. Еще один сбит в небе Саратовской области.

Предыдущей ночью российские военнослужащие уничтожили 64 украинских беспилотника. Основной удар боевиков пришелся на Рязанскую область, там сбили 25 дронов. Еще 17 БПЛА ликвидировали в Ростовской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.