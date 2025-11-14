Артиллерийский расчет САУ «Мста-С» гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» нанес точный удар по опорному пункту формирований ВСУ под Красноармейском, обеспечив продвижение российских штурмовых групп на данном участке.

Цель была вскрыта подразделениями наземной разведки. В лесополосе обнаружили наблюдательные позиции и скопление живой силы противника. После передачи координат и запуска разведывательного БПЛА артиллеристы оперативно развернули установку, подготовились к стрельбе и нанесли серию прицельных ударов 152-мм осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции.

Постоянная видеотрансляция с беспилотника позволила корректировать огонь в режиме реального времени - наблюдать разрывы, уточнять координаты и добиваться максимальной точности, сохранив при этом расход боеприпасов. В результате опорный пункт формирований ВСУ был полностью подавлен, что обеспечило штурмовым подразделениям возможность продолжить наступление.

Артиллерийские расчеты алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» ведут круглосуточную работу по поражению живой силы, техники, складов боеприпасов, временных пунктов размещения и узлов управления беспилотниками ВСУ, обеспечивая устойчивое наступление российских подразделений на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.