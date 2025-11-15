За ночь ПВО поразила 64 украинских дрона над регионами России

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 64 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что в период с 23.00 по московскому времени 14 ноября до 7.00 15 ноября были уничтожены 64 украинских беспилотников. Отмечается, что основной удар боевиков пришелся на Рязанскую область, там сбили 25 дронов. Еще 17 летательных аппаратов были поражены над территорией Ростовской области.

«8 - над территорией Тамбовской области, 5 - над территорией Воронежской области», - говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что по два БПЛА были сбиты над Белгородской, Саратовской и Липецкой области. По одному дрону дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Тульской и Самарской областями и над Республикой Татарстан.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки террористических атак на регионы России. Ранее сообщалось о попытке ВСУ предпринять массовую атаку дронами на гражданские объекты. В Минобороны России озвучили, что за ночь было поражено 216 БПЛА. Отмечалось, что над Краснодарским краем сбили 66 из них, еще 45 - над Саратовской областью.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.