В Москве назвали победителей фестиваля художественного творчества «Катюша»

В Москве вручили награды победителям Всероссийского фестиваля художественного творчества Минобороны России «Катюша». С музыкальными номерами на сцене Центрального Дома Российской Армии выступили военные, спасатели и таможенники.

«Фестиваль, который уже два десятилетия служит важной площадкой для развития военной культуры, в этом году расширил программу: организаторы ввели две новые номинации - "Хореографический коллектив" и "Театрализованная постановка"», - сообщили в пресс-службе ЦДРА.

При этом, организаторы сохранили и традиционные номинации, ставшие визитной карточкой фестиваля: «Вокально-инструментальный ансамбль», «Вокальный ансамбль», «Исполнение песен профессиональных авторов» и «Авторская песня». В числе конкурсантов на сцену вышли и участники специальной военной операции. Вячеслав Корнеев, военнослужащий спецназа ВДВ, стал лучшим в номинации «Авторская песня». Он представил собственную композицию, посвященную юной памяти юной артистки балета «Гжель» Алесе Лазаревой.

Решением жюри определены победители: в номинации «ВИА» первое место занял коллектив «Берега» из Смоленской таможни, лучшим вокальным коллективом признан CBK VIVAT из Военно-космической академии Можайского. Лучшим исполнителем песен профессиональных авторов стал Шамиль Сафаров из саратовского артиллерийского училища. «Арт-бригада» из Кубинки забрала главный приз в номинации «Театрализованная постановка», а победу в номинации «Хореографический коллектив» присудили «Доблести» из университета МЧС Санкт-Петербурга.