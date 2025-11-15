МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве назвали победителей фестиваля художественного творчества «Катюша»

В этом году организаторы добавили две новые номинации - «Хореографический коллектив» и «Театрализованная постановка».
Ян Брацкий 2025-11-15 11:53:11
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве вручили награды победителям Всероссийского фестиваля художественного творчества Минобороны России «Катюша». С музыкальными номерами на сцене Центрального Дома Российской Армии выступили военные, спасатели и таможенники.

«Фестиваль, который уже два десятилетия служит важной площадкой для развития военной культуры, в этом году расширил программу: организаторы ввели две новые номинации - "Хореографический коллектив" и "Театрализованная постановка"», - сообщили в пресс-службе ЦДРА.

При этом, организаторы сохранили и традиционные номинации, ставшие визитной карточкой фестиваля: «Вокально-инструментальный ансамбль», «Вокальный ансамбль», «Исполнение песен профессиональных авторов» и «Авторская песня». В числе конкурсантов на сцену вышли и участники специальной военной операции. Вячеслав Корнеев, военнослужащий спецназа ВДВ, стал лучшим в номинации «Авторская песня». Он представил собственную композицию, посвященную юной памяти юной артистки балета «Гжель» Алесе Лазаревой.

Решением жюри определены победители: в номинации «ВИА» первое место занял коллектив «Берега» из Смоленской таможни, лучшим вокальным коллективом признан CBK VIVAT из Военно-космической академии Можайского. Лучшим исполнителем песен профессиональных авторов стал Шамиль Сафаров из саратовского артиллерийского училища. «Арт-бригада» из Кубинки забрала главный приз в номинации «Театрализованная постановка», а победу в номинации «Хореографический коллектив» присудили «Доблести» из университета МЧС Санкт-Петербурга.

prevnext
1 / 10
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#катюша #армия #Минобороны России #цдра #Фестиваль творчества
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
2
Микротехнологии для большого флота
3
Стальной рембат 20-ой армии
4
Гражданское судостроение
5
Зеленодольский судостроительный
6
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
8
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
10
«Панцирь». Работа в период СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 