МО РФ запустит рейтинг регионов по цифровой поддержке участников СВО

Министерство обороны России запустит рейтинг регионов по уровню цифровых и МФЦ-сервисов, обеспечивающих меры поддержки для участников спецоперации. Об этом сообщили на межведомственном совещании, прошедшем под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова.

В обсуждении приняли участие глава Минцифры Максут Шадаев, статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, руководители регионов и представители федеральных ведомств. Главной темой стала дальнейшая цифровизация социальных льгот для участников СВО, ветеранов и членов их семей.

Андрей Белоусов подчеркнул, что работа ведется совместно с Минцифры и Минэкономразвития, а ключевая цель - предоставить основные меры поддержки в максимально удобном и проактивном формате. Он напомнил, что в прошлом году был запущен электронный сервис для получения справок об участии в СВО, которым уже воспользовались свыше трех миллионов человек. По словам министра, сейчас такую справку можно получить «буквально за несколько секунд», а с мая начата поэтапная настройка проактивного предоставления льгот.

Новый цифровой механизм позволит военнослужащим и их семьям получать федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки без бумажных документов - достаточно обратиться в МФЦ или воспользоваться «Госуслугами».

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева сообщила, что система функционирует стабильно, отметив, что с мая через портал было сформировано более 600 тысяч электронных справок.

Глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что на «Госуслугах» появился отдельный раздел, где собраны все доступные меры соцподдержки для участников СВО. Он рассказал, что совместно с Минобороны выделены 11 наиболее востребованных льгот, которые постепенно переводятся в проактивный или полностью беззаявительный режим. Шадаев подчеркнул, что ведомство работает с регионами над тем, чтобы все меры были доступны в электронном виде.

Статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев отметил преимущества обращения через МФЦ. Это снижение количества визитов в разные ведомства, отсутствие необходимости самостоятельно готовить копии документов, а также сокращение временных и материальных затрат. Он добавил, что развивается механизм «комплексного запроса», который позволяет получить сразу весь пакет положенных мер по одному заявлению.

«Уже поданы тысячи подобных заявлений», - подчеркнул Херсонцев.

Ранее в Госдуме анонсировали новые меры поддержки для участников СВО. На сегодняшний день в стране действуют уже 139 различных законов, которые так или иначе поддерживают военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.